На территории рязанского театра кукол высадят березы, сосны, липы и сирень

Перед Рязанским театром кукол срубят больные деревья и высадят новые. Об этом сообщил директор театра на пресс-конференции 21 февраля.

Жители Рязани заметили, что перед театром начали срубать ели, это вызвало беспокойство у большей части населения. В учреждении пояснили, что срубили больные деревья.

«Елки были демонтированы по решению комиссии. Когда мы впервые обратили внимание, что ели болеют, это было лет 5 назад, мы обратились к специалистам с просьбой заняться их лечением. В двух организациях, куда мы обратились, нам не дали никаких гарантий выздоровления деревьев, а сумма за лечение одного дерева составляла от 120 до 190 тысяч рублей. Таких средств у нас нет», — прокомментировал Константин Кириллов.

На основании решения комиссии перед театром кукол срубят 4 ели. Однако, по словам директора театра, в той или иной степени болеют все елки. При этом проект по благоустройству территории предусматривает высадку зеленых насаждений. Здесь появятся березы, сосны, орешник, калина, несколько видов разновозрастной по высоте сирени, боярышник, травы и цветы. В форме рисунка амфитеатра высадят липы.