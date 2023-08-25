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Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области

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25 августа прошла центральная сессия «Время первых. Исторический контекст» в рамках деловой программы VI Международного форума древних городов, который проходит в регионе с 23 по 26 сентября.

В ходе центральной сессии участники обсудили вопросы сохранения и развития историко-культурного наследия, популяризации исторических мест, обменялись лучшими практиками, определили дальнейшие приоритеты совместной работы. Прямая трансляция пленарного заседания велась на портале «Культура.рф».

Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области
Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области
Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области
Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области
Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области

Приветствия участникам сессии направили Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. К собравшимся обратился также временный поверенный в делах Посольства Республики Куба Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Губернатор Павел Малков отметил, что в работе форума принимают участие как профессионалы, так и молодые специалисты, которые несут новые идеи, предлагают нестандартные решения. Он поблагодарил за вклад в сохранение знаковых объектов истории и культуры региона волонтеров проекта форума «Культурный десант», они привели в порядок около 30 территорий в разных районах области. «В регионе очень много уникальных мест: памятники архитектуры, старинные усадьбы, храмы, природные ландшафты. Ведем большую работу с тем, чтобы все это сохранить, возродить, наполнить жизнью. Сейчас работаем над получением президентского гранта с проектом «Старая Рязань – место силы, место славы», – сказал Павел Малков.По словам главы региона, ведутся масштабные работы по реконструкции Рязанского кремля, который станет частью большого пешеходного маршрута, объединяющего ключевые объекты исторического центра города. Благодаря национальному проекту «Культура» в областных и муниципальных музеях обновляется оборудование. Повышенное внимание уделяется сохранению народных промыслов: Скопинской керамики, Шиловской лозы, Михайловского кружева, Кадомского вениза. Губернатор сообщил о том, что в декабре планируется открыть новый музейный центр на улице Соборной. Первую выставку в нем организуют вместе с Государственным историческим музеем. Павел Малков подчеркнул, что благодаря поддержке Минкультуры России Рязанская область стала вторым в стране регионом, где открыли центр консервации и реставрации библиотечных фондов.

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