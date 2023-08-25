Павел Малков заявил о необходимости сохранения историко-культурного наследия Рязанской области

25 августа прошла центральная сессия «Время первых. Исторический контекст» в рамках деловой программы VI Международного форума древних городов, который проходит в регионе с 23 по 26 сентября.

В ходе центральной сессии участники обсудили вопросы сохранения и развития историко-культурного наследия, популяризации исторических мест, обменялись лучшими практиками, определили дальнейшие приоритеты совместной работы. Прямая трансляция пленарного заседания велась на портале «Культура.рф».

Приветствия участникам сессии направили Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко. К собравшимся обратился также временный поверенный в делах Посольства Республики Куба Маркос Феликс Ласо Вильтрес.

Губернатор Павел Малков отметил, что в работе форума принимают участие как профессионалы, так и молодые специалисты, которые несут новые идеи, предлагают нестандартные решения. Он поблагодарил за вклад в сохранение знаковых объектов истории и культуры региона волонтеров проекта форума «Культурный десант», они привели в порядок около 30 территорий в разных районах области. «В регионе очень много уникальных мест: памятники архитектуры, старинные усадьбы, храмы, природные ландшафты. Ведем большую работу с тем, чтобы все это сохранить, возродить, наполнить жизнью. Сейчас работаем над получением президентского гранта с проектом «Старая Рязань – место силы, место славы», – сказал Павел Малков.По словам главы региона, ведутся масштабные работы по реконструкции Рязанского кремля, который станет частью большого пешеходного маршрута, объединяющего ключевые объекты исторического центра города. Благодаря национальному проекту «Культура» в областных и муниципальных музеях обновляется оборудование. Повышенное внимание уделяется сохранению народных промыслов: Скопинской керамики, Шиловской лозы, Михайловского кружева, Кадомского вениза. Губернатор сообщил о том, что в декабре планируется открыть новый музейный центр на улице Соборной. Первую выставку в нем организуют вместе с Государственным историческим музеем. Павел Малков подчеркнул, что благодаря поддержке Минкультуры России Рязанская область стала вторым в стране регионом, где открыли центр консервации и реставрации библиотечных фондов.