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Фото: Павел Малков
Власть и политика

Павел Малков выразил желание стать наставником для участников программы «Герои62»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков вызвался стать наставником для участников программы переподготовки «Герои62». Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил Павел Малков, Рязанская область одна из первых запустила кадровую программу для участников СВО. За два месяца участия в программе наши защитники прошли этапы отбора, встречались с экспертами. Прошедших отбор ждет персональный наставник из команды региона, с ним участник пройдет стажировку в органах власти. 

«С удовольствием сам стану наставником. Уверен, все участники найдут дело по душе и принесут пользу родному краю», — вызвался Павел Малков.

Каждый участник СВО может пройти переподготовку. В скором времени начнется отбор на второй поток программы «ГЕРОИ62».

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Образовательная программа разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, РГУ имени С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом.

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