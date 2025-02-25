Павел Малков выразил желание стать наставником для участников программы «Герои62»

Губернатор Рязанской области Павел Малков вызвался стать наставником для участников программы переподготовки «Герои62». Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил Павел Малков, Рязанская область одна из первых запустила кадровую программу для участников СВО. За два месяца участия в программе наши защитники прошли этапы отбора, встречались с экспертами. Прошедших отбор ждет персональный наставник из команды региона, с ним участник пройдет стажировку в органах власти.

«С удовольствием сам стану наставником. Уверен, все участники найдут дело по душе и принесут пользу родному краю», — вызвался Павел Малков.

Каждый участник СВО может пройти переподготовку. В скором времени начнется отбор на второй поток программы «ГЕРОИ62».

Реклама

Образовательная программа разработана Высшей школой государственного управления РАНХиГС, Рязанским институтом развития образования, РГУ имени С. А. Есенина, Рязанским медуниверситетом и Радиоуниверситетом.