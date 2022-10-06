Павел Малков встретился с гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым

Губернатор Рязанской области побывал на Всероссийской выставке «Золотая осень» в парке Патриот. Павел Малков осмотрел стенд нашего региона, на котором в 2022 году представляют свою продукцию 39 предприятий.

На встрече с генеральным директором Росагролизинга Павлом Косовым глава Рязанской области обсудил дальнейшее развитие АПК. По словам Павла Малкова, Росагролизинг — надёжный партнёр, и во многом благодаря их участию удалось достичь рекордных показателей урожайности в 2022 году.

Павел Малков: «Оперативно помогают и с обновлением техники, в том числе при их поддержке в регионе весной появилась самая крупная в ЦФО машинно-техническая компания, и в запуске новых проектов. Обсудили уже налаженное сотрудничество и будущие задачи»

Рязанский губернатор отметил, что вся продукция на выставке, в том числе рязанская, доказывает, что санкции и импортозамещение лишь расширили многообразие и качество производимых в России товаров.

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