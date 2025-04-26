Павел Малков вместе с рязанцами посадил новые ели на площади Ленина

Рязанская область присоединилась к всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

Глава региона вместе с рязанцами вышел на субботник и посадил новые ели на площади Ленина. За неделю к субботнику присоединились более 8 тысяч жителей области: школьники, студенты, добровольцы, сотрудники госучреждений, общественных организаций и неравнодушные жители.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне привели в порядок более 200 воинских захоронений, братских кладбищ, памятников и мемориальных комплексов. Помогли убрать участки ветеранов ВОВ, детей войны, участников СВО и их семей.