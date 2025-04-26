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Павел Малков вместе с рязанцами посадил новые ели на площади Ленина

Анастасия Мериакри

Рязанская область присоединилась к всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

Глава региона вместе с рязанцами вышел на субботник и посадил новые ели на площади Ленина. За неделю к субботнику присоединились более 8 тысяч жителей области: школьники, студенты, добровольцы, сотрудники госучреждений, общественных организаций и неравнодушные жители.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне привели в порядок более 200 воинских захоронений, братских кладбищ, памятников и мемориальных комплексов. Помогли убрать участки ветеранов ВОВ, детей войны, участников СВО и их семей.

«На этом не останавливаемся. Продолжим озеленять и приводить в порядок наши города и посёлки. Спасибо всем, кто вышел на субботник и следит за чистотой!», — отметил Павел Малков.

Павел Малков вместе с рязанцами посадил новые ели на площади Ленина Глава региона вместе с рязанцами вышел на субботник и посадил новые ели на площади Ленина. За неделю к субботнику присоединились более 8 тысяч жителей области.
Павел Малков вместе с рязанцами посадил новые ели на площади Ленина Глава региона вместе с рязанцами вышел на субботник и посадил новые ели на площади Ленина. За неделю к субботнику присоединились более 8 тысяч жителей области.
Павел Малков вместе с рязанцами посадил новые ели на площади Ленина Глава региона вместе с рязанцами вышел на субботник и посадил новые ели на площади Ленина. За неделю к субботнику присоединились более 8 тысяч жителей области.
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