Павел Малков: Важным фактором является оперативность рассмотрения законопроектов в Рязанской областной Думе

Губернатор Павел Малков принял участие в итоговом заседании Рязанской областной Думы, которое завершило весеннюю сессию и пятилетнюю работу депутатов законодательного собрания VII созыва.
Заседание областной Думы провел ее Председатель Аркадий Фомин. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, руководители регионального Правительства, министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований, общественных организаций, региональные омбудсмены, депутаты всех фракций.
Губернатор поблагодарил действующий состав депутатского корпуса за совместную работу.
Павел Малков подчеркнул большой вклад депутатов в укрепление диалога с жителями, а также поблагодарил депутатов за поддержку инициатив областного Правительства, особенно тех, которые касаются поддержки рязанцев: участников и ветеранов СВО, семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан. По словам Губернатора, многое сделано для того, чтобы регион успешно двигался вперед. Проведена большая работа по укреплению региональной правовой базы с тем, чтобы она отвечала запросам людей, текущим задачам, учитывала потребности экономики, соцсферы.
Приняты очень важные решения, в том числе целый блок законов по налоговым льготам для предпринимателей, инвесторов. Поддержка молодых специалистов на селе выросла в 5,5 раз за последние три года. Запущены в практику решения, позволившие развивать систему социальной поддержки рязанцев. Установлены выплаты при рождении ребенка в семье, которых раньше не было, введен целый ряд новых мер поддержки молодым семьям и беременным женщинам, многодетных семей, введены новые направления реализации материнского капитала. Безусловный приоритет – участники СВО, их близкие. Эффективно работает депутатский контроль строительства соцобъектов по нацпроектам, капремонта многоквартирных домов, ремонта дорог, благоустройства.
Губернатор Павел Малков вручил региональные награды, которыми отмечены депутаты Рязанской областной Думы и работники разных отраслей за многолетний добросовестный труд и особые достижения.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что за пять лет было рассмотрено и принято более 600 законов. «Это большая коллегиальная работа, в которой участвуют депутаты, коллеги из Правительства, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных организаций, – сказал он. – У нас есть четкие ориентиры в работе. Это национальные цели развития, которые обозначил наш Президент. Инструментом их достижения стали национальные проекты. Благодаря их реализации в нашем регионе появились новые школы, детские сады, ФАПы, дороги, продолжается благоустройство общественных пространств, реконструкция домов культуры. Все это требовало оперативной четкой работы с бюджетом. И я считаю, что мы с ней справились. Работаем и над повышением эффективности расходования каждого бюджетного рубля. Ежегодно вместе с жителями выходим на сотни объектов, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив».