Павел Малков: Важным фактором является оперативность рассмотрения законопроектов в Рязанской областной Думе

Губернатор Павел Малков принял участие в итоговом заседании Рязанской областной Думы, которое завершило весеннюю сессию и пятилетнюю работу депутатов законодательного собрания VII созыва.

Заседание областной Думы провел ее Председатель Аркадий Фомин. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, руководители регионального Правительства, министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований, общественных организаций, региональные омбудсмены, депутаты всех фракций.

Губернатор поблагодарил действующий состав депутатского корпуса за совместную работу.

«Спасибо за грамотную, профессиональную работу. Какие бы не возникали вопросы, мы всегда вместе выходили на единые решения, потому что нам всем одинаково важны интересы региона, его жителей, – сказал Павел Малков. – Очень важным фактором стала оперативность рассмотрения и принятия законопроектов, в современных условиях это жизненная необходимость. Мы отработали все поручения Президента РФ, все задачи федерального центра. Это показатель высокого уровня депутатской ответственности и профессионализма, и имеет определяющее значение для системной работы регионального Правительства, органов власти. Вместе продолжаем работать по приоритетам, которые определили нам люди. Впереди важный для региона период – выборы нового состава депутатов областной Думы. Не сомневаюсь, что те из вас, кто в них участвует, пройдет этот этап с достоинством».

Павел Малков подчеркнул большой вклад депутатов в укрепление диалога с жителями, а также поблагодарил депутатов за поддержку инициатив областного Правительства, особенно тех, которые касаются поддержки рязанцев: участников и ветеранов СВО, семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан. По словам Губернатора, многое сделано для того, чтобы регион успешно двигался вперед. Проведена большая работа по укреплению региональной правовой базы с тем, чтобы она отвечала запросам людей, текущим задачам, учитывала потребности экономики, соцсферы.

Приняты очень важные решения, в том числе целый блок законов по налоговым льготам для предпринимателей, инвесторов. Поддержка молодых специалистов на селе выросла в 5,5 раз за последние три года. Запущены в практику решения, позволившие развивать систему социальной поддержки рязанцев. Установлены выплаты при рождении ребенка в семье, которых раньше не было, введен целый ряд новых мер поддержки молодым семьям и беременным женщинам, многодетных семей, введены новые направления реализации материнского капитала. Безусловный приоритет – участники СВО, их близкие. Эффективно работает депутатский контроль строительства соцобъектов по нацпроектам, капремонта многоквартирных домов, ремонта дорог, благоустройства.

Губернатор Павел Малков вручил региональные награды, которыми отмечены депутаты Рязанской областной Думы и работники разных отраслей за многолетний добросовестный труд и особые достижения.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что за пять лет было рассмотрено и принято более 600 законов. «Это большая коллегиальная работа, в которой участвуют депутаты, коллеги из Правительства, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных организаций, – сказал он. – У нас есть четкие ориентиры в работе. Это национальные цели развития, которые обозначил наш Президент. Инструментом их достижения стали национальные проекты. Благодаря их реализации в нашем регионе появились новые школы, детские сады, ФАПы, дороги, продолжается благоустройство общественных пространств, реконструкция домов культуры. Все это требовало оперативной четкой работы с бюджетом. И я считаю, что мы с ней справились. Работаем и над повышением эффективности расходования каждого бюджетного рубля. Ежегодно вместе с жителями выходим на сотни объектов, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив».