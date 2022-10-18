Павел Малков: В учебном центре ВДВ мобилизованных готовили лучшие инструкторы

Главы Рязанской и Тамбовской областей побывали в учебном центре ВДВ в Сельцах, где проходят боевую подготовку мобилизованные граждане. Губернатор пообщался с личным составом и выступил на торжественном митинге, посвящённом формированию и готовности к выполнению задач полка, состоящего из мобилизованных двух регионов.

Павел Малков подчеркнул, что бойцы обеспечены необходимыми снаряжением и экипировкой, а боевую подготовку провели лучшие инструкторы.

Павел Малков: «Теперь вы будете проходить подготовку вместе, плечом к плечу. Верю: вы будете служить достойно и честно. Решение президента об СВО было трудным, но единственно верным. В нашей истории уже было время, когда страна была полностью зависимой. Повторения допустить ни в коем случае нельзя. Спасибо вам за готовность защищать Отечество. Рязанская область и вся страна гордятся вами!»

В митинге участвовали начальник училища ВДВ Руслан Евкодимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, зампред Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Пешков, а также представители рязанского военного гарнизона и рязанской епархии.

В свою очередь глава Тамбовской области Максим Егоров отметил, что рад тому, что полк сформирован совместный – вместе с рязанцами.

Максим Егоров: «Вы будете вместе выполнять поставленные задачи и защищать наше Отечество. Вас ждут дома с победой. А мы сделаем всё, чтобы у семей было всё в порядке»

Священники благословили воинов и окропили святой водой, а солисты учреждений культуры организовали концерт.

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