Павел Малков: В учебном центре ВДВ мобилизованных готовили лучшие инструкторы

Главы Рязанской и Тамбовской областей побывали в учебном центре ВДВ в Сельцах, где проходят боевую подготовку мобилизованные граждане. Губернатор пообщался с личным составом и выступил на торжественном митинге, посвящённом формированию и готовности к выполнению задач полка, состоящего из мобилизованных двух регионов.
Павел Малков подчеркнул, что бойцы обеспечены необходимыми снаряжением и экипировкой, а боевую подготовку провели лучшие инструкторы.
В митинге участвовали начальник училища ВДВ Руслан Евкодимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, зампред Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Пешков, а также представители рязанского военного гарнизона и рязанской епархии.
В свою очередь глава Тамбовской области Максим Егоров отметил, что рад тому, что полк сформирован совместный – вместе с рязанцами.
Священники благословили воинов и окропили святой водой, а солисты учреждений культуры организовали концерт.
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