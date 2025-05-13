Павел Малков: «Тепловодохран» – одно из знаковых предприятий Рязанской области

Губернатор Павел Малков посетил ООО НПП «Тепловодохран», где осмотрел производство и обсудил с руководством инвестиционные проекты, направленные на развитие предприятия.

Компания входит в кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника», является крупнейшим в стране производителем приборов и программного обеспечения для автоматизированного учета энергоресурсов под брендом «Пульсар». В 2024 году предприятие стало одним из лидеров по применению бережливых технологий. Компания с 2021 года активно реализует инвестпроекты по модернизации производства.

Павел Малков осмотрел метрологическую лабораторию, производственные цеха сборки приборов учета, участок коллекторных узлов, цеха сборки и тестирования насосных станций. В ходе посещения предприятия Губернатор ознакомился с результатами реализации инвестиционных проектов и выпускаемой продукцией. Губернатор обсудил планы по развитию предприятия с директором ООО НПП «Тепловодохран» Андреем Козловым, зампредом Правительства Рязанской области Юлией Шваковой и министром экономического развития региона Андреем Ворфоломеевым. В частности, шла речь о строительстве промышленного комплекса для производства электронных устройств на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский», а также необходимых мерах региональной поддержки.

«Тепловодохран» – одно из знаковых предприятий Рязанской области. Посещал его два с половиной года назад, за это время освоено много новых видов продукции и направлений. Предприятие успешно развивается. Активно проводится модернизация, осваиваются смежные отрасли – датчики, гидроузлы, насосные станции. Видим, что продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и экспортируется», – прокомментировал журналистам по итогам осмотра предприятия Павел Малков. Реклама

Главе региона были представлены также благотворительные инициативы компании, которая оказывает поддержку рязанскому спорту, учреждениям культуры, в благоустройстве города Рязани.