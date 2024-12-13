Павел Малков сообщил о поступлении в Рязани пяти новых троллейбусов «Адмирал»

В Рязани продолжается обновление общественного транспорта. Губернатор Павел Малков сообщил, что регион получил пять новых троллейбусов, которые в ближайшее время начнут курсировать по городским маршрутам.

«Мы шаг за шагом обновляем парк общественного транспорта. В Рязань поступили современные троллейбусы марки „Адмирал“, — рассказал Малков. — Эти машины оснащены климат-контролем, имеют запас автономного хода на 20 км и полностью готовы к работе».

Губернатор подчеркнул, что безопасность и комфорт пассажиров остаются приоритетом.

Регион активно обновляет транспортный парк. На маршрутах работают 92 новых автобуса и 25 современных троллейбусов, закупленных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все машины оформлены в едином стиле, без рекламных наклеек, уделяется особое внимание обучению водителей.

Но работа на этом не останавливается. По словам Малкова, в планах приобрести еще 50 троллейбусов, используя разные источники финансирования: областной бюджет, федеральные программы, проект «Инфраструктура для жизни». Также город намерен модернизировать контактные сети и продлить маршрут на улице Новосёлов в Дашково-Песочне.