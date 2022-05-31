Павел Малков: Самый главный вопрос — когда онкодиспансер сможет принять первого пациента

31 мая врио губернатора Павел Малков и председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров оценили ход строительства главного лечебного корпуса Областного клинического онкологического диспансера.

Павел Малков и Андрей Макаров осмотрели помещения, где будут расположены отделения реанимации и интенсивной терапии, рентгенодиагностики, лечебные отделения. Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов проинформировал, что работы ведутся в соответствии с графиком. На объекте в две смены задействовано около 300 человек. На сегодняшний день работы выполнены на 85%: возведена коробка здания, смонтированы котельная, трансформаторная подстанция, завершена прокладка наружных и внутренних инженерных сетей. Заканчивается отделка помещений, начато благоустройство. Проработаны вопросы обеспечения учреждения персоналом.

Врио Губернатора Павел Малков потребовал максимально ускорить проводимые работы по строительству, оснащению, лицензированию и вводу объекта в эксплуатацию. Он подчеркнул, что достигнутым результатом будет считаться только полное комплексное решение всех стоящих задач.

«Должно быть сделано всё: подъездные пути, здание, оборудование, сформирован и обучен коллектив, составлено расписание, отработаны вопросы маршрутизации, – подчеркнул Павел Малков. – Подготовьте четкий график с указанием ответственных и сроками. Самый главный вопрос – когда онкодиспансер сможет принять первого пациента».

Врио главы региона Павел Малков поручил тщательно проработать вопросы благоустройства и логистики прилегающей территории, включая достаточное количество парковочных мест.

«Люди, которых привозят в больницы, зачастую не готовы к долгим переходам. Беда многих лечебных учреждений заключается в том, что негде поставить машину. Когда мы говорим о комплексном подходе, такие вещи очень важны и их надо учитывать», – сказал он.

Также Павел Малков поставил задачу по обустройству рядом с диспансером освещенного пешеходного перехода со светофором.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров обратил внимание на обустройство подъездных путей к новому зданию диспансера и другим социально значимым учреждениям региона. В качестве примера он привел недоработки в отношении БСМП. Врио Губернатора поручил руководителям профильных министерств в ближайшее время подробно доложить по ситуации и объекту в целом.

Андрей Макаров раскритиковал темп и ход работы министерства строительного комплекса по закупке и поставке оснащения для диспансера. Он подчеркнул, что лечебный корпус должен быть своевременно и в полной мере обеспечен оборудованием высокого качества.