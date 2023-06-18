Павел Малков: Рязанская область – пилотный регион в создании службы сопровождаемого трудоустройства подростков

В Рязанской области подрабатывают 4% подростков. В нашем регионе начинает работать служба сопровождаемого трудоустройства подростков. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил губернатор региона Павел Малков.

Павел Малков: «Такие стремления – это и веяние времени, и результат системной профориентации, механизмов поддержки, и в том числе работы службы сопровождаемого трудоустройства несовершеннолетних, которая у нас запускается. Рязанская область здесь в пилотных регионах. Мы готовы усиливать такую совместную работу»

Глава региона отметил, что в Рязанской области серьёзно усиливается система профориентации в школах.

Рязанская делегация на ПМЭФ-2023 участвовала в публичной дискуссии «Подростковая занятость в эпоху вызовов и трансформаций», модератором которой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Рязанская область вошла в число 6 пилотных регионов, где открываются центры сопровождаемого трудоустройства подростков. Детский омбудсмен выразила готовность тесно сотрудничать с правительством региона по дальнейшему развитию этого центра.

Павел Малков рассказал, что система профориентационных мероприятий с 7 по 11 класс в Рязанской области включает диагностику навыков, наклонностей, желаний учеников и курсовую программу об экономике региона, потребностях конкретных предприятий, вакансиях, построения карьеры. Рабочие места для подростков создаются в том числе на государственных и муниципальных предприятиях.

По словам губернатора, около 3 тысяч рязанских подростков сегодня трудятся на предприятиях АПК, в медучреждениях, станциях юннатов, участвуют в благоустройстве памятных мест и городских общественных пространств.