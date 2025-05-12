Павел Малков рассказал о результатах проверки «Народного контроля» в Рязанском дворце детского творчества

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о первых результатах работы группы активистов проекта «Народный контроль», который был запущен в регионе совместно с партией в апреле текущего года. По словам главы региона, активисты оценили состояние здания, прилегающей территории, внутренних помещений, а также качество оказания услуг.

По итогам проверок «Народного контроля» была отмечена хорошая транспортная доступность Дворца детского творчества, ухоженность прилегающей к зданию территории. Внутри чисто и опрятно, включая туалеты. В холле расположены стенды с актуальной информацией. Работают система видеонаблюдения, охранник, турникеты и кнопки оповещения. Работают буфет, гардероб, медицинский кабинет и зона ожидания для родителей. Кулеры находятся в буфете, спортивном зале и медицинском кабинете. Персонал вежливый и отзывчивый, как к команде «Народного контроля», так и к тайному покупателю, который был отправлен накануне рейда.

В числе недостатков названы: отсутствие парковочных мест рядом с учреждением, включая места для инвалидов, стихийные тропинки, вытоптанные по газону, плачевное состояние детской площадки. Также в здании протекает крыша, часть фасада и забора нуждается в ремонте. Отсутствует пандус для инвалидов. Нет кулеров с водой в зале ожидания. Платные бахилы для посетителей. В некоторых помещениях не работали светильники, сломаны оконные ручки, плинтусы приклеены на скотч и облуплена краска. Здание не адаптировано для маломобильных граждан. Отсутствует навигация.

– Главная задача – выявить недостатки, дать конструктивные предложения по улучшениям, – подчеркнул Павел Малков. – Все недостатки нужно будет оперативно исправить. Команда проведет повторную проверку. Также поставил задачу проработать возможность ремонта кровли Дворца и создания парковочных мест. Реклама

Губернатор Павел Малков объявил о запуске совместного с партией «Единая Россия» проекта «Народный контроль» 15 апреля текущего года на очередном заседании Правительства Рязанской области. Задача инициативы – системно контролировать качество работы социальных объектов в регионе. Центром управления регионом определен перечень соцобъектов для посещения активистами проекта. Итоги рейдов глава региона оценивает лично.