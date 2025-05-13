Павел Малков рассказал о будущем Ермишинской больницы, которая обслуживает 6 тысяч человек

В ходе рабочей поездки в Ермишинский район губернатор Рязанской области Павел Малков посетил больницу, которая обслуживает 6 тысяч человек. Удалось обсудить вопросы развития медицинского учреждения, сообщает сайт регионального правительства.

Вместе с главой региона больницу посетил министр здравоохранения Александр Пшенников. Здание медучреждения построено более 40 лет назад. В 2021 году в больнице была полностью заменена кровля, проведена модернизация входной группы с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Малков осмотрел отделения поликлинического, терапевтического, паллиативного отделений, аптечный пункт, процедурный, УЗИ-кабинет и другие. Удалось оценить автопарк скорой медицинской помощи. Глава региона поинтересовался состоянием котельной и пищеблока, а также уровнем оснащения больницы. В числе приоритетных задач Павел Малков выделил необходимость дальнейшего ремонта коммуникаций и помещений, а также покупку современного медоборудования.

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По словам Малкова, самое главное – в больнице работает прекрасный коллектив. Все кабинеты работают, медицинская помощь оказывается гражданам по всем направлениям.

— Последовательно приводим больницу в порядок. Разрабатываем проектно-сметную документацию, в следующем году проведем капитальный ремонт благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Приведем в порядок фасад, первый этаж, освещение и отопление, оснастим новой мебелью. На месте проработали дальнейшее оснащение. Недавно направили новые машины неотложной помощи, частично обновили стоматологический кабинет, передали холтер. Планируем в этом году отремонтировать рентген-аппарат, приобретем новые аппараты для гастроскопии и УЗИ. В следующем году приобретем новый цифровой рентген, — заявил губернатор.