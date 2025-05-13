Павел Малков рассказал о будущем Ермишинской больницы, которая обслуживает 6 тысяч человек

В ходе рабочей поездки в Ермишинский район губернатор Рязанской области Павел Малков посетил больницу, которая обслуживает 6 тысяч человек. Удалось обсудить вопросы развития медицинского учреждения, сообщает сайт регионального правительства.
Вместе с главой региона больницу посетил министр здравоохранения Александр Пшенников. Здание медучреждения построено более 40 лет назад. В 2021 году в больнице была полностью заменена кровля, проведена модернизация входной группы с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Павел Малков осмотрел отделения поликлинического, терапевтического, паллиативного отделений, аптечный пункт, процедурный, УЗИ-кабинет и другие. Удалось оценить автопарк скорой медицинской помощи. Глава региона поинтересовался состоянием котельной и пищеблока, а также уровнем оснащения больницы. В числе приоритетных задач Павел Малков выделил необходимость дальнейшего ремонта коммуникаций и помещений, а также покупку современного медоборудования.
По словам Малкова, самое главное – в больнице работает прекрасный коллектив. Все кабинеты работают, медицинская помощь оказывается гражданам по всем направлениям.
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