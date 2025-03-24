На заседании Рязанской областной Думы, где 24 марта проходил отчёт губернатора перед депутатами, Павел Малков прокомментировал слухи о возможной реорганизации РГРТУ имени В. Ф. Уткина.

Напомним, ранее в Сети активно начала тиражироваться информация о возможном объединении рязанского вуза и московского МИРЭА. Малков подчеркнул: официально такое решение принято не было, заявка на реорганизацию или объединение высших учебных учреждений в Минобрнауки РФ не подавалась.

Глава региона отметил, что лично у него есть аргументы «за» и «против». Так, он категорически против реорганизации, если вуз потеряет самостоятельность, сократится его профессорско-преподавательский состав, будет закрыта военная кафедра РГРУТ.

— Решение о реорганизации принимает Минобрнауки РФ, но регион в нём тоже участвует. Я никогда ничего во вред региону делать не буду. У меня нет каких-то шкурных интересов в этом вопросе. Я категорически против любой реорганизации, если будут планироваться такие вещи, – заявил Малков. Реклама

В качестве аргумента «за» возможное объединение губернатор назвал возможность вуза участвовать в ключевых федеральных проектах, недоступных ему сейчас.

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