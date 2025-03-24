На заседании Рязанской областной Думы, где 24 марта проходил отчёт губернатора перед депутатами, Павел Малков прокомментировал слухи о возможной реорганизации РГРТУ имени В. Ф. Уткина.
Напомним, ранее в Сети активно начала тиражироваться информация о возможном объединении рязанского вуза и московского МИРЭА. Малков подчеркнул: официально такое решение принято не было, заявка на реорганизацию или объединение высших учебных учреждений в Минобрнауки РФ не подавалась.
Глава региона отметил, что лично у него есть аргументы «за» и «против». Так, он категорически против реорганизации, если вуз потеряет самостоятельность, сократится его профессорско-преподавательский состав, будет закрыта военная кафедра РГРУТ.
В качестве аргумента «за» возможное объединение губернатор назвал возможность вуза участвовать в ключевых федеральных проектах, недоступных ему сейчас.
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