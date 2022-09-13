Вторник, 13 сентября, 2022
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Павел Малков прокомментировал пожар в школе № 7 в Рязани

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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал в соцсетях пожар в школе № 7 города Рязани. 

В школе № 7 города Рязани вчера вечером произошёл пожар. Повреждены несколько кабинетов, коридор и фасад с внутренней стороны. Причины пожара устанавливаем. Сегодня занятия не проводятся, в школе делают генеральную уборку, корректируют расписание и график питания.

В течение дня Роспотребнадзор проведёт проверку, а завтра ребята вернутся к урокам.

Ремонт уже начали, выделили на это средства из резервного фонда региона. Сделаем всё, чтобы как можно скорее привести помещения в порядок.

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