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Власть и политика

Павел Малков представил региональному правительству сенатора Сергея Аноприенко

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков представил чиновникам нового сенатора Совета Федерации РФ от правительства области Сергея Аноприенко. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Сергей Михайлович вошел в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В ходе встречи с губернатором были обсуждены основные направления работы и перспективные проекты для реализации в Рязанской области.

Как отметил Павел Малков, Сергей Аноприенко хорошо знаком региональной власти. Его активная позиция проявилась в 2022 году во время ликвидации лесных пожаров, он внес значительный вклад в стабилизацию ситуации. После этих событий он продолжал оказывать поддержку региону.

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В рамках встречи было достигнуто соглашение о регулярном взаимодействии для продвижения интересов Рязанской области на федеральном уровне.

Павел Малков представил региональному правительству сенатора Сергея Аноприенко
Сергей Аноприенко, фото: t.me/pavelmalkov_official

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