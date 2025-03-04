Павел Малков представил региональному правительству сенатора Сергея Аноприенко

Губернатор Рязанской области Павел Малков представил чиновникам нового сенатора Совета Федерации РФ от правительства области Сергея Аноприенко. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Сергей Михайлович вошел в состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В ходе встречи с губернатором были обсуждены основные направления работы и перспективные проекты для реализации в Рязанской области.

Как отметил Павел Малков, Сергей Аноприенко хорошо знаком региональной власти. Его активная позиция проявилась в 2022 году во время ликвидации лесных пожаров, он внес значительный вклад в стабилизацию ситуации. После этих событий он продолжал оказывать поддержку региону.

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В рамках встречи было достигнуто соглашение о регулярном взаимодействии для продвижения интересов Рязанской области на федеральном уровне.