Павел Малков представил Александра Пшенникова коллективу минздрава Рязанской области

Павел Малков представил нового руководителя областного министерства здравоохранения коллективу ведомства.

Александр Сергеевич Пшенников — доктор медицинских наук, практикующий хирург. Ранее он работал деканом лечебного факультета Рязанского медуниверситета. Как рассказал врио губернатора в своём Telegram канале, Александр Пшенников отлично знает сильные и слабые стороны региональной медицины – от доступности высоких технологий до поддержки молодых специалистов.

Павел Малков подчеркнул, что вопросы здравоохранения в регионе — безусловный приоритет.

Павел Малков: «Во время общения с жителями жалобы на качество медпомощи занимают одно из первых мест. Нет муниципалитета, где не услышал бы вопрос о нехватке какого-либо врача. Эту ситуацию необходимо срочно менять. И, конечно, решать проблему младенческой смертности»

Сейчас разрабатывается стратегия развития здравоохранения в Рязанской области. Александр Пшенников активно участвует в подготовке документа.

Врио главы региона дал поручение ускорить презентацию стратегии и организовать обсуждение с экспертами, представителями отрасли и главами администраций.