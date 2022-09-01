Павел Малков представил Александра Пшенникова коллективу минздрава Рязанской области

Павел Малков представил нового руководителя областного министерства здравоохранения коллективу ведомства.
Александр Сергеевич Пшенников — доктор медицинских наук, практикующий хирург. Ранее он работал деканом лечебного факультета Рязанского медуниверситета. Как рассказал врио губернатора в своём Telegram канале, Александр Пшенников отлично знает сильные и слабые стороны региональной медицины – от доступности высоких технологий до поддержки молодых специалистов.
Павел Малков подчеркнул, что вопросы здравоохранения в регионе — безусловный приоритет.
Сейчас разрабатывается стратегия развития здравоохранения в Рязанской области. Александр Пшенников активно участвует в подготовке документа.
Врио главы региона дал поручение ускорить презентацию стратегии и организовать обсуждение с экспертами, представителями отрасли и главами администраций.