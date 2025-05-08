Павел Малков поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днём Победы

Губернатор Рязанской области поздравил с наступающим 80-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Кузнецова и Ивана Васильевича Русакова.

Михаил Иванович ушёл на фронт в 1943 году, в семнадцать лет. Радистом-пулемётчиком танка Т-34 в составе 256-й танковой бригады участвовал в операции «Багратион» и освобождении Витебска. После войны служил офицером и объездил всю страну. В Рязань переехал в 1954 году, более 25 лет трудился на Рязанском приборном заводе.

«Встречаемся уже не первый раз. Михаил Иванович помнит до деталей многие события прошедших лет. Рассказал и чем занимаются любимые внуки и правнуки. Также вчера к нему в гости приходили ученики школы. Движение и общение — залог долголетия ветерана. Жизнь Михаила Ивановича — настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма», — отметил Павел Малков.

Иван Васильевич Русаков отправился на фронт в 1943 году. В составе 98-й гвардейской дивизии ВДВ он командовал орудийным расчётом и дошёл до Чехословакии. После войны служил в Венгрии, Владимирской области и на Дальнем Востоке. В 1953 году вернулся в родную Рязанскую область, где работал в областном суде и на заводе «Красное знамя».

«Ветеран-десантник с радостью воспитывает правнуков и с юмором рассказал о своём первом прыжке с парашютом. Любимое занятие Ивана Васильевича — чтение, только зрение подводит в последнее время. Договорились, что постараемся помочь, подключим наших лучших специалистов. Иван Васильевич искренне рад, что все помнят и празднуют Великую Победу. От всей души желаю ему и всем ветеранам здоровья и долголетия. Вы — наша гордость и пример для подражания», — пишет глава региона.