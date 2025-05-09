Павел Малков поздравил рязанцев с 80-летием Победы в ВОВ

Павел Малков поздравил рязанцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление глава региона опубликовал в своих соцсетях.
В каждой семье хранится память о героях, победивших нацизм. Мы гордимся подвигом фронтовиков и тружеников тыла, которые отстояли свободу и будущее Родины.
Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это дань глубочайшего уважения ко всем воинам, которые боролись с нацизмом.
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