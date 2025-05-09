Павел Малков поздравил рязанцев с 80-летием Победы в ВОВ

Павел Малков поздравил рязанцев с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление глава региона опубликовал в своих соцсетях.

В каждой семье хранится память о героях, победивших нацизм. Мы гордимся подвигом фронтовиков и тружеников тыла, которые отстояли свободу и будущее Родины.

«Великая Победа – символ несокрушимости нашей страны и дань памяти стойкости нашего народа. Для нас дело чести – сохранить правду об историческом прошлом и подвигах предков», – пишет Павел Малков.

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это дань глубочайшего уважения ко всем воинам, которые боролись с нацизмом.

«Сейчас наши военнослужащие в ходе специальной военной операции с честью выполняют задачи, достойно своих дедов и прадедов. Беззаветная любовь и преданность Родине, мужество и сила духа ветеранов вдохновляют потомков. Низкий им поклон и благодарность за всё, что они сделали для Отечества и будущих поколений», – поздравил глава области.