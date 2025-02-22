Павел Малков посетил госпиталь для ветеранов войн в Солотче и рассказал о планах развития медучреждения

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Рязанской области Павел Малков посетил обновлённый госпиталь для ветеранов войн в Солотче. Об этом он написал в телеграм-канале.

— Очень красивое место, вокруг сосновый лес. Лечение и реабилитацию в госпитале ежегодно проходят более двух тысяч пациентов, в том числе рязанцы — участники СВО, — отметил Малков.

С прошлой поездки главы региона госпиталь полностью преобразился. Привели в порядок фасад, палаты, столовую и пищеблок, подключили центральное водоотведение. По просьбам пациентов провели интернет. В обновлённых спортивных залах и медицинских кабинетах установили современное российское оборудование для реабилитации. Вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации.

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— В этом году приведём в порядок территорию вокруг, уже установили освещение. Планируем маршруты для пешеходных прогулок со стендами, посвящёнными героям-рязанцам, установим уличные тренажёры и сцену. Дал поручение заняться подъездной дорогой, — сообщил губернатор.

Павел Малков поздравил ветеранов, отдыхающих в госпитале, с наступающим праздником и вручил памятные подарки.