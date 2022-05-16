Павел Малков поручил проанализировать перспективы отмены масочного режима в Рязанской области

16 мая во время заседания оперативного штаба врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил проанализировать перспективы отмены масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
По словам Малкова, в регионе снижается заболеваемость коронавирусом.
Врио губернатора отметил, что такие показатели достигнуты благодаря проведённой вакцинации. В Рязанской области более 71% жителей старше 18 лет сделали прививки от COVID-19.
В то же время расслабляться пока рано — эксперты опасаются новых всплесков заболеваемости.
Глава региона поручил усилить темпы ревакцинации, подготовиться к возможным вариантам развития ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Также Павел Малков подчеркнул важность эффективной реализации программы по углубленной диспансеризации и реабилитации пациентов, перенесших ковид.