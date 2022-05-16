Павел Малков поручил проанализировать перспективы отмены масочного режима в Рязанской области

16 мая во время заседания оперативного штаба врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил проанализировать перспективы отмены масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам Малкова, в регионе снижается заболеваемость коронавирусом.

— Количество новых случаев инфицирования за последний месяц снизилось в 2 раза. В этом плане у нас значения ниже среднероссийских на 13%, — сказал глава региона.

Врио губернатора отметил, что такие показатели достигнуты благодаря проведённой вакцинации. В Рязанской области более 71% жителей старше 18 лет сделали прививки от COVID-19.

В то же время расслабляться пока рано — эксперты опасаются новых всплесков заболеваемости.

— Поэтому качество и эффективность работы в этом направлении не должны снижаться, — заявил Павел Малков.

Глава региона поручил усилить темпы ревакцинации, подготовиться к возможным вариантам развития ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Также Павел Малков подчеркнул важность эффективной реализации программы по углубленной диспансеризации и реабилитации пациентов, перенесших ковид.