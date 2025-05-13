Вторник, 13 мая, 2025
6.8 C
Рязань
Фото: ryazan.gov.ru/
Власть и политика

Павел Малков поручил починить крышу музея мореплавателя Головнина

Анастасия Мериакри

Павел Малков поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении в регионе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в обеспечении безопасности. Об этом глава области сказал 13 мая на заседании правительства Рязанской области.

«Все прошло на очень достойном уровне и в Рязани, и в муниципальных образованиях, – отметил глава региона. – Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества продолжается. Нужно, чтобы ветераны чувствовали постоянную заботу. Памятные места должны быть в абсолютном порядке всегда. Это задачи, выполнение которых прошу держать на постоянном контроле».

Кроме того, губернатор поручил главам администраций муниципалитетов контролировать вопрос своевременного вывоза мусора в населенных пунктах, где в дачный сезон значительно увеличивается количество жителей, и отрабатывать его во взаимодействии с региональным оператором.

Еще одно поручение главы региона касается качественной подготовки к 250-летию русского мореплавателя В. М. Головнина на его родине – в с. Гулынки Старожиловского района. Планируется ряд мероприятий, в том числе обновление крыши здания, в котором располагается музей выдающегося земляка. Павел Малков отметил, что на эти цели необходимо выделить средства из резервного фонда правительства региона, и поручил провести соответствующую работу ответственным ведомствам.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.