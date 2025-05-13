Павел Малков поручил починить крышу музея мореплавателя Головнина

Павел Малков поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении в регионе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в обеспечении безопасности. Об этом глава области сказал 13 мая на заседании правительства Рязанской области.
Кроме того, губернатор поручил главам администраций муниципалитетов контролировать вопрос своевременного вывоза мусора в населенных пунктах, где в дачный сезон значительно увеличивается количество жителей, и отрабатывать его во взаимодействии с региональным оператором.
Еще одно поручение главы региона касается качественной подготовки к 250-летию русского мореплавателя В. М. Головнина на его родине – в с. Гулынки Старожиловского района. Планируется ряд мероприятий, в том числе обновление крыши здания, в котором располагается музей выдающегося земляка. Павел Малков отметил, что на эти цели необходимо выделить средства из резервного фонда правительства региона, и поручил провести соответствующую работу ответственным ведомствам.
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