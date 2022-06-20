Павел Малков поблагодарил однопартийцев за поддержку

Однопартийцы поддержали мою кандидатуру для участия в выборах Губернатора Рязанской области. Решение приняли на конференции регионального отделения «Единой России».

Благодарю и рассчитываю на дальнейшую помощь. Нам предстоит много работы по улучшению качества жизни, исполнению Народной программы партии, решению проблем в регионе. В приоритете — порядок в сферах ЖКХ, экологии, здравоохранения, транспорта. Развитие сельского хозяйства, промышленности, туризма и социального блока.

У каждой отдельной территории должен появиться свой план развития, сформированный в диалоге с людьми. За эти планы потом будем отвечать перед людьми, они станут опорой нашей предстоящей работы, направленной на интересы жителей Рязанской области.

Важно, чтобы у кандидатов от других партий была возможность собрать необходимое по закону количество голосов депутатов муниципальных образований. Этот процесс должен проходить демократично и открыто. Предлагаю организовать встречи между муниципальными депутатами и кандидатами от других партий.