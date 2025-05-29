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Общество

Павел Малков ответил на жалобы о качестве воздуха в регионе

7info7
Павел Малков во время прямого эфира
Общество

Павел Малков ответил на жалобы о качестве воздуха в регионе

7info7

На прямой линии с жителями губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал участившиеся жалобы на качество воздуха в городе. Он признал, что посторонние запахи действительно ощущаются, и пообещал усилить контроль за экологической ситуацией.

«Я и сам живу в городе и прекрасно чувствую, что посторонние запахи присутствуют. Назовем это так, мягко. Мы очень серьезно нарастили наши возможности, мощности по мониторингу качества атмосферного воздуха», — отметил глава региона.

Также Павел Малков подчеркнул, что власти значительно расширили возможности мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас в Рязани работают три стационарные лаборатории и две мобильные, которые оперативно фиксируют выбросы и нарушения. Вся информация публикуется в открытом доступе, а данные передаются в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и УМВД для дальнейшего разбирательства.

Роспотребнадзор уже зафиксировал превышение ПДК по некоторым загрязняющим веществам, добавил губернатор. Власти держат вопрос на контроле и взаимодействуют с промышленными предприятиями, чтобы минимизировать вредные выбросы.

Данная проблема не имеет быстрого решения, и власти действуют «тактикой малых шагов», постепенно улучшая экологическую обстановку.

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