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Пятница, 17 июня, 2022

Павел Малков обсудил реализацию важных для здравоохранения инвестпроектов

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Павел Малков обсудил реализацию важных для здравоохранения инвестпроектов

17 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума врио Губернатора Павел Малков провел рабочую встречу с президентом АО «Фармимэкс» Александром Апазовым и генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе.

Обсуждался ход реализации проектов ООО «Скопинфарм» на территории Рязанской области в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).Один из специнвестконтрактов предполагает наладить полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Сроки исполнения контракта инвесторы были вынуждены продлить в связи с необходимостью внесения изменений в федеральное законодательство о донорской крови и ее компонентах.

Президент АО «Фармимэкс» Александр Апазов отметил, что в настоящее время соответствующий законопроект принят государственной думой РФ в третьем чтении, готовится пакет поправок.В рамках второго проекта, СПИК 2.0, предполагается запуск в Рязанской области производства противоопухолевых препаратов и средств диагностики злокачественных образований, не имеющих аналогов в стране. Врио губернатора Павел Малков отметил значимость темы и выразил готовность в сотрудничестве с компаниями-инвесторами решать возникающие вопросы:

– При необходимости готов работать с профильными федеральными министерствами и ведомствами, чтобы все поправки в законодательство, важные для реализации инвестиционных проектов и развития фармацевтического рынка, были учтены.

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