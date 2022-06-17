Павел Малков обсудил реализацию важных для здравоохранения инвестпроектов

17 июня в рамках работы Петербургского международного экономического форума врио Губернатора Павел Малков провел рабочую встречу с президентом АО «Фармимэкс» Александром Апазовым и генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе.

Обсуждался ход реализации проектов ООО «Скопинфарм» на территории Рязанской области в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).Один из специнвестконтрактов предполагает наладить полный цикл производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Сроки исполнения контракта инвесторы были вынуждены продлить в связи с необходимостью внесения изменений в федеральное законодательство о донорской крови и ее компонентах.

Президент АО «Фармимэкс» Александр Апазов отметил, что в настоящее время соответствующий законопроект принят государственной думой РФ в третьем чтении, готовится пакет поправок.В рамках второго проекта, СПИК 2.0, предполагается запуск в Рязанской области производства противоопухолевых препаратов и средств диагностики злокачественных образований, не имеющих аналогов в стране. Врио губернатора Павел Малков отметил значимость темы и выразил готовность в сотрудничестве с компаниями-инвесторами решать возникающие вопросы: