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Понедельник, 20 июня, 2022

Павел Малков: Необходимо сформировать четкие правила, которые все должны неукоснительно соблюдать

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Павел Малков: Необходимо сформировать четкие правила, которые все должны неукоснительно соблюдать

Врио губернатора Павел Малков провёл совещание по вопросу создания общественно-городских пространств в Соборном парке Рязани.

В работе участвовали профильные заместители председателя правительства региона, руководители министерств и ведомств, администрации г. Рязани, АНО «Агентство развития туризма Рязанской области», ФГБОУ ВО «Московский политехнический институт», представители Экспертного совета региона, компании «Стрелец энд Парк».

В ходе совещания речь шла о деятельности по разработке концепции пешеходного маршрута, который будет включать набережные Оки и Трубежа, а также территории Рязанского Кремля, Лыбедского бульвара. В частности, обсуждались вопросы проектирования, развития смыслового и сервисного наполнения общественных пространств, перспективы взаимодействия с Корпорацией «Туризм. РФ» при создании мастер-плана поселка Остров.

По словам Малкова, необходимо подготовить несколько вариантов благоустройства объектов пешеходного маршрута и представить их на выбор жителям Рязани. Особое внимание нужно уделить п. Остров.

«Здесь мы сразу должны обозначить конкретные условия: в поселке не будет жилищного строительства, допускается минимум автомобильного транспорта. А дальше уже можно разрабатывать и выбирать варианты», — сказал Павел Малков.

Он также поручил предусмотреть парковочные пространства, пункты проката велосипедов и самокатов, проложить соответствующие дорожки на протяжении пешеходного маршрута.

Приоритетом в благоустройстве Павел Малков назвал территорию Рязанского Кремля, подчеркнув, что именно с нее подавляющее большинство гостей Рязани начинает знакомство с регионом.

«Сейчас нам нужно определить ключевые точки по маршруту и начать запускать процесс. Необходимо сформировать четкие правила, которые все должны неукоснительно соблюдать. Причем речь идет не только про пешеходные маршруты, а в целом про застройку Рязани и области. Правила для всех должны быть одни! Делать это необходимо прямо сейчас, пока есть реальная возможность получить поддержку проектов из федерального бюджета», — подчеркнул глава региона.

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