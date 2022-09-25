Воскресенье, 25 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Павел Малков: Нельзя доверять непроверенным сведениям

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Губернатор Рязанской области призвал жителей региона пользоваться только верифицированными  источниками информации.

В сегодняшней непростой ситуации нельзя доверять непроверенным сведениям, – подчеркнул Павел Малков в своём Telegram канале.

Павел Малков: «В Рязанской области продолжается частичная мобилизация. Для подготовки в учебные центры отправляются первые группы резервистов. Увеличилось и число добровольцев, рязанцы традиционно проявляют высокую гражданскую ответственность. Уверен, что наши земляки достойно выполнят все поставленные задачи»

Все вопросы о мобилизации можно задать по горячей линии 122. Специалисты колл-центра проконсультируют и помогут разобраться во всех нюансах.

Бот в Telegram канале «Мобилизация. Рязанская область» предоставляет сведения по порядку призыва, прохождения службы, о мерах поддержки для мобилизованных и их семей и другом.

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