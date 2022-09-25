Павел Малков: Нельзя доверять непроверенным сведениям

Губернатор Рязанской области призвал жителей региона пользоваться только верифицированными источниками информации.
В сегодняшней непростой ситуации нельзя доверять непроверенным сведениям, – подчеркнул Павел Малков в своём Telegram канале.
Все вопросы о мобилизации можно задать по горячей линии 122. Специалисты колл-центра проконсультируют и помогут разобраться во всех нюансах.
Бот в Telegram канале «Мобилизация. Рязанская область» предоставляет сведения по порядку призыва, прохождения службы, о мерах поддержки для мобилизованных и их семей и другом.