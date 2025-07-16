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Власть и политика

Павел Малков назвал Сасовский округ одним из лучших в нашем регионе

Анастасия Мериакри
Фото: ryazan.gov.ru/

Сасовский округ – один из лучших в Рязанском регионе. Об этом сказал Губернатор Павел Малков по итогам осмотра выставки-ярмарки Сасовского муниципального округа. Она была организована перед «Правительственным часом» в Рязанской областной Думе, посвященном развитию округа, в том числе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Выставка была организована на ул. Почтовой. Губернатор Павел Малков ознакомился с экспозицией, которая объединила социально-экономический, культурно-исторический, туристический и природный потенциал округа. Были представлены стенды о территориях, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии туристской инфраструктуры, музейные экспозиции о славном прошлом Сасово и выдающихся земляках, гастрономические площадки с традиционными местными угощениями, а также национальной кухней народов, проживающих в округе. Свою продукцию представили сасовские товаропроизводители.

Губернатор высоко оценил организацию выставки. «Сасово и Сасовский округ представлен здесь всеми своими лучшими сторонами: здесь можно и про сам округ узнать, про его историю и традиции. В целом, Сасовский округ – один из лучших в нашем регионе: по управлению, по развитию, по перспективам. Его глава Евгения Рубцова эффективно работает. Мы все отмечаем, что округ не только сейчас активно развивается, но есть планы и на много лет вперед. Это касается и промышленности, сельского хозяйства и других направлений, – сказал Павел Малков. – Хорошими темпами идет благоустройство: используются все возможности национального проекта. Важно, что применяется комплексный подход, когда не просто отдельные локации благоустраиваются, а из них создается единое комфортное пространство для жителей всех возрастов».

Подробно о развитии муниципалитета глава Сасовского округа Евгения Рубцова проинформировала в рамках «Правительственного часа» в областной Думе. Она отметила, что округ активно участвует в реализации нацпроектов и государственных программ. Особое внимание уделила результатам работы и планам по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Евгения Рубцова подчеркнула, что муниципальной Стратегией развития общественных пространств предусмотрено наполнение событийными сценариями с сохранением идентичности каждой территории. Благодаря этому подходу и профильному нацпроекту уже удалось обновить десятки объектов, сделав их комфортными для жителей. В частности, полностью преобразилась центральная площадь и улица Ленина: появились тематические арт-объекты, спортивные и игровые зоны, велодорожки. Эту концепцию стали воплощать и в объектах социальной инфраструктуры. «В настоящее время, благодаря участию в национальном проекте и поддержке Губернатора Павла Малкова, выходим из зон городских территорий и обустраиваем уже зоны отдыха на реке Цна. Одновременно на двух берегах ведутся строительные работы. Этого давно ждали жители города, курсанты летного училища», – подчеркнула Евгения Рубцова.

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