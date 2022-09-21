Павел Малков: Как избранный губернатор я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы рязанцы жили лучше

21 сентября прошло торжественное вступление Павла Малкова в должность губернатора Рязанской области. Павлу Малкову вручили удостоверение губернатора и должностной знак.
После произнесения текста присяги губернатор обратился к собравшимся, подчеркнув огромную ответственность за настоящее и будущее вверенного ему региона.
Павел Малков поблагодарил за совместную работу депутатов, глав администраций районов, лидеров общественного мнения, волонтёров, активистов и многих других. По его словам, предстоит очень серьёзная работа, её темпы необходимо наращивать. В этом губернатор рассчитывает на дальнейшую поддержку.
В числе важнейших направлений работы Павел Малков назвал эффективное выполнение всех поставленных президентом задач, связанных с проведением СВО.
От имени главы государства нового губернатора поздравил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.
Как отметил Игорь Щёголев, на особом контроле должны быть вопросы демографии, поддержки семей с детьми и решение проблем в системе здравоохранения. В этой сфере работа под руководством Павла Малкова уже дала позитивные результаты.
Президент России поддержал предложения по строительству нового моста через Оку, начато обновление парка муниципального общественного транспорта.
Повышенное внимание нужно уделить развитию стройкомплекса и работе с инвесторами. Игорь Щёголев также поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с лесными пожарами на территории Рязанского региона.