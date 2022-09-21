Павел Малков: Как избранный губернатор я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы рязанцы жили лучше

21 сентября прошло торжественное вступление Павла Малкова в должность губернатора Рязанской области. Павлу Малкову вручили удостоверение губернатора и должностной знак.

После произнесения текста присяги губернатор обратился к собравшимся, подчеркнув огромную ответственность за настоящее и будущее вверенного ему региона.

Павел Малков: «Работа в условиях беспрецедентных вызовов — многократная ответственность. Благодарю за доверие президента Владимира Путина. Благодарю всех рязанцев, кто голосовал за меня на выборах, за поддержку нашей программы. Я шёл на выборы с лозунгом: «Порядок. Контроль. Развитие». Это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всём: в большом и малом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населённого пункта до областного центра. Это жёсткий контроль за работой органов власти, исполнением принятых решений, за эффективностью расходования бюджетных средств. За соблюдением технологий, сроков, качества по каждому объекту, в каждой организации. Это серьёзный настрой на созидание и развитие во всех сферах – интеллектуальной, производственной, культурной. Развитие промышленности, сельского хозяйства, городской среды, образования, здравоохранения. Ничего нельзя упустить. Это развитие на благо каждого жителя Рязанской области»

Павел Малков поблагодарил за совместную работу депутатов, глав администраций районов, лидеров общественного мнения, волонтёров, активистов и многих других. По его словам, предстоит очень серьёзная работа, её темпы необходимо наращивать. В этом губернатор рассчитывает на дальнейшую поддержку.

В числе важнейших направлений работы Павел Малков назвал эффективное выполнение всех поставленных президентом задач, связанных с проведением СВО.

От имени главы государства нового губернатора поздравил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Игорь Щёголев: «Вы одержали убедительную победу и получили поддержку жителей. Итоги выборов отражают высокую оценку и одобрение жителями области вашей деятельности и планов развития. Рязанская область – это современный регион с серьёзными промышленным, сельскохозяйственным, строительным, энергетическим комплексом и социальной инфраструктурой. Ситуация в экономике, несмотря на внешнее санкционное давление, остаётся стабильной»

Как отметил Игорь Щёголев, на особом контроле должны быть вопросы демографии, поддержки семей с детьми и решение проблем в системе здравоохранения. В этой сфере работа под руководством Павла Малкова уже дала позитивные результаты.

Президент России поддержал предложения по строительству нового моста через Оку, начато обновление парка муниципального общественного транспорта.

Повышенное внимание нужно уделить развитию стройкомплекса и работе с инвесторами. Игорь Щёголев также поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с лесными пожарами на территории Рязанского региона.