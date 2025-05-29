Павел Малков: Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области сильно устарела

Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области нуждается в масштабной модернизации. Об этом заявил губернатор Павел Малков 29 мая в ходе прямого эфира с жителями региона.

В ходе прямой линии поступил звонок от жительницы Захаровского района. Она пожаловалась главе региона на ржавую воду.

В ответ Павел Малков отметил, что инфраструктура ЖКХ в области сильно устарела. В обновлении нуждаются водозаборные узлы, станции водоочистки, тепловые сети.

«Все они находятся в разной степени «убитости». Надо об этом честно говорить. Средств, которые раньше на это выделялись, недостаточно было даже на то, чтобы замедлить обветшание сетей. С 2025 года благодаря решению Президента РФ средств стало больше. С 2025 года мы можем направлять бюджетные кредиты на обновление инфраструктуры ЖКХ», — сказал губернатор.

Павел Малков поделился, что по каждому району проектируются узлы, станции водоочистки и другие объекты.