Четверг, 29 мая, 2025
26.9 C
Рязань
Общество

Павел Малков: Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области сильно устарела

Анастасия Мериакри
Павел Малков во время прямого эфира
Общество

Павел Малков: Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области сильно устарела

Анастасия Мериакри

Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области нуждается в масштабной модернизации. Об этом заявил губернатор Павел Малков 29 мая в ходе прямого эфира с жителями региона.

В ходе прямой линии поступил звонок от жительницы Захаровского района. Она пожаловалась главе региона на ржавую воду.

В ответ Павел Малков отметил, что инфраструктура ЖКХ в области сильно устарела. В обновлении нуждаются водозаборные узлы, станции водоочистки, тепловые сети.

«Все они находятся в разной степени «убитости». Надо об этом честно говорить. Средств, которые раньше на это выделялись, недостаточно было даже на то, чтобы замедлить обветшание сетей. С 2025 года благодаря решению Президента РФ средств стало больше. С 2025 года мы можем направлять бюджетные кредиты на обновление инфраструктуры ЖКХ», — сказал губернатор.

Павел Малков поделился, что по каждому району проектируются узлы, станции водоочистки и другие объекты.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Политолог Марков: атака ВСУ на Дубну угрожает ядерным заряжением

Атака беспилотников ВСУ на подмосковную Дубну угрожает ядерным заражением,...
Общество

Громкие звуки в Рязани слышны под утро 29 мая

Жители города проснулись от звуков работы ПВО.
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Происшествия

Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника. 
Происшествия

Новые павильоны у дороги на кладбище сгорели в Рязани

Причина происшествия пока неизвестна.

Последние новости

Общество

Строительство моста через Оку начнется в этом году одновременно с развитием подъездных дорог

Рязанцы задали вопрос о возможной перегруженности дорог на улицах села Дядьково после запуска движения по новому мосту через Оку
Общество

Сломанная итальянская деталь стала причиной отключения лифтов в рязанской девятиэтажке

На проблему также обращал внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, давший рязанским следователям поручение провести процессуальную проверку, результаты которой были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Общество

В Рязанской области расширяют меры поддержки многодетных семей

Рязанцы обратились с просьбой о содействии в освоении территорий земельных участков, выделенных многодетным семьям в поселке Варские.
Общество

Рязанцам рассказали, каких врачей не нужно проходить перед зачислением в детский сад

проходить перед зачислением в детский сад. Есть родители, которые думают, что перед зачислением в детский сад нужно обязательно посетить узких специалистов: окулиста, невролога, хирурга, ЛОРа
Интересное

Кажетта назвала пять имён самых страстных мужчин

Названы имена мужчин, которые чаще других оказываются страстными, эмоциональными и харизматичными. Что говорит о них шаманка?
Медицина

Новорожденную с мембраной 12-перстной кишки прооперировали а Рязани

Девочка не могла есть, пища не усваивалась, были многочисленные срыгивания. Ребенок голодал, несмотря на достаточное количество молока у матери. Это привело к серьезному снижению веса.
Новости России

Повторение Бахмута? Полковник Ходаренок объяснил, чего ждать на Сумском направлении

Командование ВСУ не располагает оперативными резервами, которые можно было бы использовать для усиления обороны.
Власть и политика

В Рязани внесли изменения в установление налога на имущество физических лиц

Корректировки вносятся в целях введения новой льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов, являющихся объектами культурного наследия