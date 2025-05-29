Павел Малков: Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области сильно устарела

Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области нуждается в масштабной модернизации. Об этом заявил губернатор Павел Малков 29 мая в ходе прямого эфира с жителями региона.
В ходе прямой линии поступил звонок от жительницы Захаровского района. Она пожаловалась главе региона на ржавую воду.
В ответ Павел Малков отметил, что инфраструктура ЖКХ в области сильно устарела. В обновлении нуждаются водозаборные узлы, станции водоочистки, тепловые сети.
Павел Малков поделился, что по каждому району проектируются узлы, станции водоочистки и другие объекты.
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