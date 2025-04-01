Павел Малков: Фестиваль ГТО должен стать ежегодным

По поручению Губернатора Павла Малкова в Рязанской области состоится второй Фестиваль ГТО. Об этом стало известно на заседании Правительства региона.

Глава региона попросил министра физической культуры и спорта Владислава Фролова доложить о подготовке Фестиваля ГТО. В этом году он пройдет с 21 апреля по 24 мая. В течение месяца жители области будут выполнять нормативы ГТО, участвовать в массовых зарядках, пробежках и прогулках по парковым зонам. Планируется разместить два стационарных пункта приема нормативов: в Центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке и на Рязань-Арене на Лыбедском бульваре. Они будут работать ежедневно с 17 до 20 часов. Дополнительно по городу организуется прием нормативов мобильной бригадой для школ, вузов, ссузов и предприятий. Особое внимание – ветеранам специальной военной операции.

По словам министра Владислава Фролова, финальное мероприятие состоится 23-24 мая на Лыбедском бульваре. Помимо приема нормативов ГТО будут организованы презентации спортивных школ, пройдут соревнования по городошному спорту, стритболу, мини-футболу, кибер-футболу, ВМХ, легкой атлетике и смешанным единоборствам. В трех программах командной гонки ГТО (Семейная, Корпоративная и Молодежная) встретятся более 150 команд из муниципальных образований. Параллельно будут работать развлекательные и интерактивные площадки. Завершится фестиваль концертной программой.

«Фестиваль ГТО должен стать ежегодным. В прошлом году он прошел на высоком уровне. Получился настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Яркое, интересное событие. Призываю уже сейчас всех готовиться и после сдавать нормативы», — сказал Павел Малков. Реклама

Губернатор добавил, что с этого года при успешном выполнении нормативов ГТО есть возможность получить 2340 рублей в рамках налогового вычета по НДФЛ. Также обязательным условием является прохождение диспансеризации.