Павел Малков: Детей призывников зачислят в детские сады в первую очередь

Губернатор Рязанской области едет в учебный центр в Сельцах, где будут обсуждаться меры поддержки мобилизованных жителей региона. Об этом Павел Малков написал на своей странице ВКонтакте.

Поручение разработать дополнительные меры поддержки для жителей Рязанской области, получивших повестки, и их близких губернатор дал после первой поездки в учебный центр.

Павел Малков: «Сейчас их близким особенно нужны внимание и поддержка, поэтому за каждой такой семьёй закрепляется сотрудник местной администрации. Также создаём региональный совет по вопросам мобилизованных и их семей. Аналогичные будут в каждом муниципалитете»

Жёны и родители призывников получат карты «Забота», а дети будут зачислятся в детские сады в первую очередь. По возвращении боец получит бесплатную путёвку в санаторий на три недели.