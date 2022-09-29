Павел Малков: Детей призывников зачислят в детские сады в первую очередь

Губернатор Рязанской области едет в учебный центр в Сельцах, где будут обсуждаться меры поддержки мобилизованных жителей региона. Об этом Павел Малков написал на своей странице ВКонтакте.
Поручение разработать дополнительные меры поддержки для жителей Рязанской области, получивших повестки, и их близких губернатор дал после первой поездки в учебный центр.
Жёны и родители призывников получат карты «Забота», а дети будут зачислятся в детские сады в первую очередь. По возвращении боец получит бесплатную путёвку в санаторий на три недели.