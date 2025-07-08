Павел Малков дал поручение из-за установившейся в Рязани жары

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства, состоявшемся 8 июля, поручил усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах в связи с жаркой погодой, а также обеспечить бесперебойную работу важнейших объектов инфраструктуры во всех муниципалитетах.

«В жару возрастает количество рисков. Пока особый противопожарный режим не вводим, но прошу уже сейчас усилить контроль в лесах, — подчеркнул Павел Малков. — Важно также обратить внимание на работу электросетей и систем водоснабжения. Инфраструктура должна работать без перебоев. Эти вопросы должны находиться на особом контроле у глав округов и районов».

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Рустаму Халикову и министру природопользования Александру Новикову продолжить круглосуточный мониторинг пожароопасной ситуации. В случае необходимости они должны оперативно вводить особые ограничения и контролировать соблюдение требований как со стороны организаций, так и со стороны граждан.

Павел Малков также обратился к жителям области с просьбой соблюдать осторожность: не разводить костры, соблюдать правила поведения у водоёмов и купаться только в разрешённых местах.