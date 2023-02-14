Вторник, 14 февраля, 2023
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Отец спас жизнь певцу из Ярославля Андрею Салову

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Певец из Ярославля Андрей Салов, прославившийся каверами на популярные хиты, рассказал «Про Городу», как отец спас ему жизнь.

По его словам, неопытная практикантка сделала полуторагодовалому мальчику прививку сразу после ОРВИ.

«Ее не смутило, что я совсем недавно болел. Моих родителей убедила в том, что ничего страшного не случится, если сделать прививку сразу, после болезни», – отметил Салов.

В итоге ребенку стало плохо после процедуры. У него поднялась температура, потом начались судороги и проблемы с дыханием.

«Мне папа буквально спас жизнь. Он делал мне искусственное дыхание, массаж сердца. В это самое время мама вызывала скорую помощь. Бабушка ждала скорую во дворе», – пояснил артист.

Салов добавил, что врачебная ошибка привели к тому, что у него начались проблемы со зрением. Парню пришлось учиться в коррекционной школе.

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