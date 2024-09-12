Ошибка в выборе партнёра станет фатальной для двух финалистов шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В воскресенье в 18.30 на ТНТ выйдет финальный выпуск реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). Этот сезон можно смело назвать одним из самых непредсказуемых и скандальных: еще никогда в этом шоу не было столько интриг и конфликтов. До финала дошли четверо сильнейших – Саша Стоун и Вячеслав Чепурченко из звёздной команды и Александра Сухорукова и Андрей Зубенко из народной. Им предстоит пройти свои последние испытания на проекте, чтобы определить, кто достоин победы.

В прошлом выпуске шоу ведущие сделали неожиданный ход и раскрыли финалистам секрет большого финального испытания проекта. По его правилам, участники должны разделиться на пары. У финалистов было время всё обсудить и договориться, но в результате всё пойдёт не по плану. Фатальная ошибка в выборе партнера приведет двух участников к поражению в шаге до финала.

Суперфинал окажется таким же непредсказуемым, как и весь сезон проекта. Он повторит финальные игры первого сезона, напомнит всем о стратегии Павла Мамаева и подтвердит, что в любом реалити важно оставаться человеком.

«Такой вот нервный суперфинал!», – выскажется об игре ведущая Ляйсан Утяшева.