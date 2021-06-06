Органы украинцев продавали богатым иностранцам

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В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинцев богатым иностранцам. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным СМИ, незаконная схема работала в бывшей государственной больнице Лозенец. По словам главы Минздрава Стойчо Кацарова, за последние два года там провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров.

Во всех случаях органы вырезали у молодых людей из Украины и Молдовы. При этом получателями становились богатые граждане Израиля, Японии и Омана. В документах донора с получателем связывали «родственные узы», однако на деле все было совсем иначе.

Богачи платили за почку от $50 000, официальная цена же была $25 000, а вот донору доставалось $5 0000 — $15 000. Известно, что некоторые жертвы «черного рынка» находились в Европе на заработках. А таким способом они хотели дополнительно подзаработать.

Жительница Львова Ольга Федив рассказала, что трудности с деньгами возникли во время пандемии.

— Многие мои знакомые ищут способ, как еще подзаработать. И соглашаются продать почку или даже часть печени. За это они получают около $5 000, — отметила женщина.

При этом уже были и трагические случаи такого донорства. Несколько лет назад 20-летний парень из Львовской области решил продать почку за границей, чтобы сыграть пышную свадьбу. Перед этим он рассказал родным, что поехал в Европу на заработки. Из поездки он привез $15 000, сыграл свадьбу, а через месяц умер.

Уже после смерти на теле парня нашли злополучный шрам. Однако где и как ему удалось продать орган так и не выяснили.

Минздрав уже уволил директора больницы Любомира Спасова, руководившего медучреждением с 1998 года.