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Религия

Ореховое озеро стало самым крупным местом для крещенских купаний в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В ночь с 18 на 19 января отмечался праздник Крещения Господня. Для традиционного обряда в Рязанской области оборудовали 38 мест для купания. Самым крупным в Рязани стало Ореховое озеро.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области, на озере были установлены просторные палатки, в которых работали тепловые пушки. В пунктах обогрева были устроены мужские и женские раздевалки, где любой желающий мог переодеться и погреться после купания. Для удобного погружения в воду были построены деревянные помосты, установлены генераторы, которые питали световые башни.

На озере дежурили огнеборцы 9-й специализированной пожарно-спасательной части. У воды всё время находились областные спасатели Рязанской областной противопожарно-спасательной службы, городские спасатели Аварийно-спасательной службы и инспекторы Центра ГИМС. На случай, если кому-то из граждан понадобится медицинская помощь, на месте работала бригада скорой помощи.

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Традиционные купания прошли без происшествий. Всего от территориальной подсистемы РСЧС по обеспечению безопасности задействовались более 230 человек и более 90 единиц техники.

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© Информационное агентство 7info

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