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Вторник, 5 октября, 2021
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Опубликована первая фотография пермского стрелка из реанимации

Никита Брыкин
Опубликована первая фотография пермского стрелка из реанимации

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В распоряжении телеграм-канала SHOT появилась первая фотография из реанимации 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете в Перми.

На опубликованном снимке видно, что стрелок лежит на больничной койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.

Утверждается, что молодой человек идет на поправку после множества операций. В частности, врачи ампутировали ему ногу.

Трагедия произошла 20 сентября, когда Бекмансуров напал на высшее учебное заведение и убил шесть человек.

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