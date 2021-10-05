Опубликована первая фотография пермского стрелка из реанимации

В распоряжении телеграм-канала SHOT появилась первая фотография из реанимации 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете в Перми.

На опубликованном снимке видно, что стрелок лежит на больничной койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.

Утверждается, что молодой человек идет на поправку после множества операций. В частности, врачи ампутировали ему ногу.

Трагедия произошла 20 сентября, когда Бекмансуров напал на высшее учебное заведение и убил шесть человек.