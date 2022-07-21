Высшая хоккейная лига опубликовала календарь сезона 2022/23 — «ВХЛ — Кубка Шелкового пути». «Рязань-ВДВ» стартует 7 сентября домашним матчем с ХК «Тамбов», сообщила пресс-служба клуба.

В соревновании принимают участие 26 команд, каждая из которых в регулярном чемпионате проводит по два — домашнему и на выезде — матчу с каждой с сентября по февраль. Всего 50 игр.

С конца февраля стартует плей-офф для 16 лучших по итогам «регулярки», серии до четырёх побед (максимум семь матчей): 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Кубка Петрова.

Первый матч сезона — 3 сентября в Тюмени: действующий обладатель Кубка Петрова «Рубин» принимает «Югру», победителя регулярного чемпионата 2021/22 и действующего обладателя Кубка Шелкового пути.

«Рязань-ВДВ» начинает сезон семиматчевой домашней серией с 7 по 22 сентября: ХК «Тамбов», «Дизель», «Химик», «Торос», «Молот», «Ижсталь» и «Нефтяник».

Календарь «Рязань-ВДВ». Регулярный чемпионат (выделены домашние матчи):

1 7 сентября ХК «Тамбов» (Тамбов)

2 9 сентября «Дизель» (Пенза)

3 11 сентября «Химик» (Воскресенск)

4 16 сентября «Торос» (Нефтекамск)

5 18 сентября «Молот» (Пермь)

6 20 сентября «Ижсталь» (Ижевск)

7 22 сентября «Нефтяник» (Альметьевск)

8 27 сентября «Югра» (Ханты-Мансийск)

9 29 сентября «Рубин» (Тюмень)

10 1 октября «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

11 3 октября «Динамо» (Санкт-Петербург)

12 8 октября «Сокол» (Красноярск)

13 10 октября «Ермак» (Ангарск)

14 12 октября «Омские Крылья» (Омск)

15 14 октября «Металлург» (Новокузнецк)

16 19 октября АКМ (Тула)

17 21 октября «Звезда» (Москва)

18 23 октября «Лада» (Тольятти)

19 25 октября «Барс» (Казань)

20 3 ноября «Ростов» (Ростов-на-Дону)

21 5 ноября «Буран» (Воронеж)

22 10 ноября «Челмет» (Челябинск)

23 12 ноября «Южный Урал» (Орск)

24 14 ноября «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма)

25 16 ноября «Зауралье» (Курган)

26 23 ноября «Химик» (Воскресенск)

27 30 ноября «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма)

28 2 декабря «Зауралье» (Курган)

29 4 декабря «Челмет» (Челябинск)

30 6 декабря «Южный Урал» (Орск)

31 12 декабря «Ростов» (Ростов-на-Дону)

32 14 декабря «Буран» (Воронеж)

33 19 декабря «Лада» (Тольятти)

34 21 декабря «Барс» (Казань)

35 28 декабря АКМ (Тула)

36 30 декабря «Звезда» (Москва)

37 9 января «Металлург» (Новокузнецк)

38 11 января «Омские Крылья» (Омск)

39 14 января «Ермак» (Ангарск)

40 16 января «Сокол» (Красноярск)

41 21 января «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

42 23 января «Динамо» (Санкт-Петербург)

43 25 января «Югра» (Ханты-Мансийск)

44 27 января «Рубин» (Тюмень)

45 1 февраля «Нефтяник» (Альметьевск)

46 3 февраля «Ижсталь» (Ижевск)

47 5 февраля «Молот» (Пермь)

48 7 февраля «Торос» (Нефтекамск)

49 15 февраля ХК «Тамбов» (Тамбов)

50 17 февраля «Дизель» (Пенза)

Плей-офф Кубка Петрова (максимум семь матчей на каждой стадии):

21-22 февраля – 6-7 марта – 1/8

11-12 марта – 25-26 марта – четвертьфинал

29-30 марта – 12-13 апреля – полуфинал

16 апреля – 30 апреля – финал.