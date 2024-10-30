Новый мост через Оку и Южный обход Рязани начнут строить в 2025 году

В следующем году в Рязанской области стартует строительство моста через Оку и Южного обхода Рязани. Оба проекта реализуются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ТКР.

Как сообщила Антонина Черских, начальник управления автодорог и искусственных сооружений регионального Минтранса, новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на существующую переправу. Объект будет 5 километров в длину, вместе с развязками — 13 километров.

Проектная документация уже подготовлена и в скором времени пройдет одобрение госглавэкспертизы.

Параллельно, в 2025 году начнётся строительство Южного обхода Рязани, который соединит участок трассы М-5 «Урал» от 190-го км в районе населённых пунктов Храпово и Божатково до 210-го км в районе Протасово. Торги по выбору подрядчика запланированы на ближайшие месяцы.

Завершение строительства моста запланировано на 2030 год, что позволит значительно облегчить транспортное сообщение в регионе и улучшить дорожную инфраструктуру.