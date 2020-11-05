За год в Рязанской области оборудовали 123 пешеходных перехода в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы, предусмотренные по этому нацпроекту в 2020 году, выполнены на 99%. Всего было уложено 219,87 км нового асфальта.

— Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривает еще и устройство линий искусственного освещения, установку барьерного и перильного ограждения на аварийно-опасных участках, — говорится в сообщении.

Обновленные пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками повышенной информативности, искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т-7 на Г-образных опорах. Разметка на переходах выполнена из износостойких материалов.

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Улицы и перекрестки, на которых велись работы по повышению безопасности дорожного движения, отбирались в ходе межведомственного взаимодействия с региональным управлением ГИБДД на основе анализа данных об аварийности за предыдущие годы.

В следующем году работа будет продолжена. В частности, на дорогах регионального значения планируется оборудовать еще 70 пешеходных переходов.