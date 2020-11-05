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Новости РязаниОбщество

В среднем Рязанцы копят на первоначальный взнос по ипотеке 27 месяцев

Елена Лобанова

На первоначальный взнос по ипотеке рязанцы копят от 25 до 29 месяцев. К такому выводу пришли журналисты РБК, изучив исследование компании «Дом.РФ». 

Около 2,5 лет жителям Рязани придется откладывать треть от своей зарплаты, чтобы накопить на 20% стоимости жилья. И такие сроки озвучивают для семей, состоящих из двух работающих людей. 

Меньше всего (около 12 месяцев) на первоначальный взнос копят жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. При этом в данных регионах размер ипотечного кредита превышает среднероссийский. В частности, в Ямало-Ненецком АО можно купить квартиру за 3 млн рублей, в Магаданской области — за 2,6 млн рублей, а на Чукотке — за 3,1 млн рублей. 

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Дольше всех (более 30 месяцев) приходится откладывать жителям Мордовии, Крыма, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. 

А самые крупные ипотечные кредиты берут жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Сахалина. Так, в столице средний размер ипотеки составляет 5,3 млн рублей, в Московской области — 3,7 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,3 млн рублей, а на Сахалине — 3,6 млн рублей.

В среднем же по россияне копят на первоначальный взнос 21 месяц. При этом средняя стоимость ипотечного кредита по РФ составляет 2,45 млн рублей.

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