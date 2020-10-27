В рязанском селе установят карантин из-за домашнего кота

В селе Максы Сараевского района введут карантин по бешенству из-за домашнего кота. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Кот гулял два дня, а когда вернулся домой, набросился на хозяйку. Животное поцарапало и покусало хозяйку. Женщина обратилась в больницу, медики проинформировали ветеринаров.

В лаборатории выяснилось, что у кота бешенство. Теперь готовятся документы для введения в селе карантина.

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Когда в населённом пункте вводится карантин по бешенству, проводится ряд мероприятий, в том числе вакцинация. Кроме того, запрещается вывоз животных из угрожаемой зоны.