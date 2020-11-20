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В Рязанской области продолжается уборочная кампания

Елена Лобанова

По состоянию на 20 ноября в Рязанской области намолочено 165 000 тонн кукурузы на зерно, а это 90% — всей площади. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства.

Уборка остальных зерновых культур была завершена в октябре. Собранный урожай составил 2 млн 745 тыс. тонн. 

В этом году побит абсолютный рекорд для Рязанского региона по урожаю зерна 1973 года, он превзойден более чем на 600 000 тонн. Достижению высоких результатов в АПК способствуют масштабные работы по возвращению в оборот ранее неиспользуемых сельхозземель, повышению плодородия почв, активное использование хозяйствами современной техники и технологий, новых отечественных сортов зерновых культур.

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