В Рязанской области продолжается уборочная кампания

По состоянию на 20 ноября в Рязанской области намолочено 165 000 тонн кукурузы на зерно, а это 90% — всей площади. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства.

Уборка остальных зерновых культур была завершена в октябре. Собранный урожай составил 2 млн 745 тыс. тонн.

В этом году побит абсолютный рекорд для Рязанского региона по урожаю зерна 1973 года, он превзойден более чем на 600 000 тонн. Достижению высоких результатов в АПК способствуют масштабные работы по возвращению в оборот ранее неиспользуемых сельхозземель, повышению плодородия почв, активное использование хозяйствами современной техники и технологий, новых отечественных сортов зерновых культур.