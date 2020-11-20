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В Рязани выступил Лукас Генюшас с музыкой, пробирающей до костей

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Известный российский пианист и лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас выступил в Рязанской областной филармонии 19 ноября. Концерт состоялся в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Музыкант вместе с Рязанским губернаторским симфоническом оркестром выступил с концертом номер 4 Людвига ван Бетховена. Музыка написана композитором в 1806 году.

По словам Лукаса Генюшаса, Четвертый концерт – нетипичное для Бетховена произведение.

— В нем страстно героический, бурный, стремительный элемент представлен в меньшей степени, нежели лирическая сторона. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у Бетховена очень много граней. Есть сочинения, которые уже заезженны до дыр. Но при этом при каждой игре возникает некое благоговение перед величием этой музыки. А чтобы понимать Бетховена, да и любого другого композитора, необходимо внимательно следить и изучать наследие и эпоху, в которой он жил, — поделился музыкант.

На Рязанской сцене Лукас Генюшас выступает второй раз, а вот с РГСО — первый. По словам пианиста, они сразу нашли взаимопонимание с оркестром.

Исполнение концерта Бетховена на фортепиано поразила всех рязанцев. Они ещё долго не отпускали со сцены композитора, одаривая бесконечными аплодисментами.

После того, как Лукас Генюшас закончил играть, любителей классической музыки ждала 35-ая симфония Моцарта. Ее исполнил Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Сергея Оселкова.

Праздничная, светлая по колориту и радостная по настроению музыка не оставила равнодушным ни одного зрителя.

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