В четверг, 19 ноября, в Рязани презентовали мобильный технопарк «Кванториум». На мероприятии присутствовали зампредседателя правительства Роман Петряев и министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На презентации присутствующие могли пройти мастер-классы по направлениям, которые будут представлены в мобильном «Кванториуме».

— Обучение школьников техническим программам расширится и охватит муниципалитеты, дети смогут больше узнавать о робототехнике, виртуальной дополненной реальности, других современных направлениях. На этом не остановимся. Уже выделены федеральные средства для того, чтобы на базе школ № 60 и № 61 сделать стационарный школьный «Кванториум», — поделился Роман Петряев.

На базе мобильного технопарка школьники смогут изучать роботов и 3D-моделирование, геоинформационные технологии и летательные аппараты, программирование, виртуальную и дополненную реальность.

Две команды педагогов до конца года планируют провести занятия для школьников Клепиковского, Михайловского и Пронского районов, а также городов Касимов, Скопин и Сасово. В общей сложности удастся изучить около 540 детей в возрасте от 12 до 15 лет.