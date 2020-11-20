Участники рязанского строительного кластера реализуют совместный проект

В четверг, 19 ноября, участники кластера строительных материалов Рязанской области провели встречу, на которой обсудили реализацию совместного проекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в скором времени в регионе начнут производить кровельные аксессуары для плоских и скатных крыш, внутренних водоотводов, дренажных систем и садовых инструментов.
Реализовывать данный проект начнут уже в январе 2021 года.
В настоящее время готовится внесение поправок в региональные нормативно-правовые акты, согласно которым участникам проекта будут предоставлены налоговые преференции, что дополнит пакет основных мер поддержки.