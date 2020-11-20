Участники рязанского строительного кластера реализуют совместный проект

В четверг, 19 ноября, участники кластера строительных материалов Рязанской области провели встречу, на которой обсудили реализацию совместного проекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в скором времени в регионе начнут производить кровельные аксессуары для плоских и скатных крыш, внутренних водоотводов, дренажных систем и садовых инструментов.

— Планируемый объем инвестиций составляет более 119 млн. рублей. Выпускать конечную продукцию будет ООО «Фахманн Руссланд». ООО «Вега Рязань» предоставит необходимое станочное оборудование, а также станет основным инвестором проекта. Значительная часть оснащения будет произведена ООО «ЛазерВерк», — говорится в сообщении.

Реализовывать данный проект начнут уже в январе 2021 года.

В настоящее время готовится внесение поправок в региональные нормативно-правовые акты, согласно которым участникам проекта будут предоставлены налоговые преференции, что дополнит пакет основных мер поддержки.