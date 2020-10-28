Умер участник рязанских команд КВН Никита Васильев

В ночь на среду, 28 октября, в Рязани скончался известный в нашем городе стендапер, КВНщик, видеоблогер Никита Васильев. Никите было всего 24 года. Но в своём юном возрасте он успел оставить заметный след в жизни рязанской молодёжи.

Никита Васильев в 2016 году был «Мистером РГУ», в составе разных команд неоднократно участвовал в фестивале КВН в Сочи, выступал в шоу на ТНТ «Открытый микрофон», снимал видеоролики для Официальной Рязанской лиги КВН и для проекта RyazanTeam.

В прошлом сезоне Никита Васильев стал чемпионом Официальной Рязанской лиги КВН в составе команды «Сборная подъезда». Он был одним из самых ярких и узнаваемых персонажей рязанского КВН.

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Информация о скоропостижной смерти Никиты появилась в группе команды КВН «Сборная подъезда». Причина смерти не уточняется.

Объявлен сбор средств для мамы Никиты.

Номер для перевода: +7 (967) 961-17-71 (Ольга Давлетгельдыевна).

По данным РИА «7 новостей», похороны пройдут в пятницу, 30 октября. Время и место уточняется.

Редакция РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Никиты.