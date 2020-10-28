Более 350 млн получит Рязанская область на строительство школы в Сасове

28 октября прошла процедура регистрации соглашения между Минобром РФ и Рязанской областью на строительство средней общеобразовательной школы N 1 в Сасове. Соглашение, определяющее ответственность сторон, было подписано накануне, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство объекта находится на контроле у депутата Госдумы РФ Андрея Макарова. Субсидия на строительство превышает 350 млн руб. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета поступит более 66 млн руб, а в 2021 году – более 285 млн.

Эта школа жизненно необходима в Сасове. За нее долго боролись, и даже в условиях пандемии, когда на новые объекты очень сложно находить средства, государство нашло возможность нас поддержать. За это огромное спасибо депутату от Рязанской области Андрею Михайловичу Макарову», – сказал Губернатор.

Николай Любимов дал поручение незамедлительно приступить к работе над проектом.