Пять рязанских спортсменов выступят на Чемпионате России по тхэквондо

По итогам прошедших соревнований по тхэквондо среди спортсменов ЦФО пять рязанских бойа удостоились права выступить на Чемпионате России, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего за путевки на ЧР боролись 160 спортсменов. Рязанские участники смогли показать высокие результаты и завоевать много медалей. Так, учащиеся спортивных школ «Юпитер» и «Академия единоборств» получили пять золотых, серебряную и две бронзовые медали.

«Золота» удостоены Илья Юшкин, Дмитрий Климов, Анастасия Косьяненко, Светлана Бурмистрова и Анастасия Ермилова. Второе место занял Егор Юрин, а бронзовыми призерами стали Андрей Горшков и Полина Шокшуева.

Чемпионат России пройдет в Москве с 9 по 14 ноября.