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Новости РязаниОбщество

Пять рязанских спортсменов выступят на Чемпионате России по тхэквондо

Елена Лобанова

По итогам прошедших соревнований по тхэквондо среди спортсменов ЦФО пять рязанских бойа удостоились права выступить на Чемпионате России, сообщает пресс-служба администрации города. 

Всего за путевки на ЧР боролись 160 спортсменов. Рязанские участники смогли показать высокие результаты и завоевать много медалей. Так, учащиеся спортивных школ «Юпитер» и «Академия единоборств» получили пять золотых, серебряную и две бронзовые медали. 

«Золота» удостоены Илья Юшкин, Дмитрий Климов, Анастасия Косьяненко, Светлана Бурмистрова и Анастасия Ермилова. Второе место занял Егор Юрин, а бронзовыми призерами стали Андрей Горшков и Полина Шокшуева.

Чемпионат России пройдет в Москве с 9 по 14 ноября.

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